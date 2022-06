Furto in pieno giorno a Minori: automobile svaligiata. Brutto episodio quello accaduto a Minori, in Costiera Amalfitana. Quanto avvenuto è stato raccontato in prima persona dal malcapitato, tramite un video su Instagram.

“Mi hanno svuotato la macchina in pieno giorno – ha detto -. Ero a Minori in costiera amalfitana, vicino ad Amalfi, posto bellissimo e storicamente super sicuro. Stavo mangiando una delizia al limone in una pasticceria stra famosa dove si ferma un sacco di gente. Avevo parcheggiato in pieno giorno lì di fronte e nel giro di dieci minuti hanno aperto la portiera della macchina e si sono presi computer, un drone, scarpe del calcetto ed altre cose varie ed eventuali. Se andate in costiera amalfitana, che dovrebbe essere un posto di lusso, state attenti perché è diventato pericoloso. Mi dispiace dirlo perché l’adoro”, racconta nel video.

“Mai possibile che nessuno abbia visto niente? Nel posto più bello della Campania? Fuori la pasticceria più importante del Sud Italia? IN PIENO GIORNO!” si chiede.