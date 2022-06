Frana ad Amalfi, il sindaco Daniele Milano: “Si attende il parere dei tecnici per porre in essere provvedimenti contingenti ed urgenti”

Amalfi. Il sindaco Daniele Milano ha raggiunto in poco tempo il luogo in cui, poco prima delle 13.00 di oggi, si è verificato l’evento franoso che fortunatamente non ha fatto registrare feriti. A causare lo smottamento è stato il collassamento di alcuni vecchi terrazzamenti, costruiti con muri a secco a strapiombo sulla roccia.

Il primo cittadino ha dichiarato: «Siamo intervenuti con Carabinieri, Vigili Urbani, Anas e Guardia Costiera per comprendere l’entità del crollo avvenuto in proprietà privata che ha riversato in mare terra e pietre. Il tratto di strada della SS 163 “Amalfitana” che sovrasta il punto di frana è cautelativamente regolato a senso unico alternato preservando la corsia esterna a rischio di stabilità. Si attende l’arrivo dei tecnici specializzati per le verifiche del caso e per i provvedimenti contingenti e urgenti da adottare».

A seguito dei primi accertamenti sembrerebbe che il luogo oggetto del crollo, facente parte di una villa privata, sia stato interessato di recente da lavori di ripristino.