Frana ad Amalfi, è Settimio Ferlisi il perito nominato dalla Procura. Il professor Settimo Ferlisi è il perito che è stato nominato dalla Procura per valutare i danni ed i rischi in merito alla frana avvenuta lo scorso 7 giugno. Ieri il primo sopralluogo nell’area che per ora resta sotto sequestro.

Il prof. Settimo Ferlisi si occuperà delle valutazioni sullo stato di cose relativo al costone di Amalfi. Docente del dipartimento di ingegneria civile dell’Università degli Studi di Salerno, Ferlisi lavorò ad Amalfi già nel febbraio dello scorso anno: all’epoca crollò il costone roccioso a ridosso del parcheggio in pieno centro ad Amalfi. Nella perizia risultò, quale causa scatenante, lo sradicamento di un albero di fico, che andò a indebolire l’assesto idrogeologico del terreno.

Già all’epoca Ferlisi, coadiuvato dalla sua equipe, segnalò l’importanza di una verifica periodica al costone, sempre più fragile a causa – tra le altre – della mano dell’uomo.