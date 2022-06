Frana ad Amalfi: arriva il semaforo per regolare il traffico

Sul luogo della frana ad Amalfi è stato apposto un semaforo per regolare il transito veicolare. Un disagio, sì, ma doveroso per attendere il da farsi. Il costone roccioso franato è stato sottoposto a sequestro dai Carabinieri nel tardo pomeriggio di ieri mentre il comune di Amalfi ha dato incarico ad un geologo di fiducia per effettuare tutte le verifiche geostatiche dell’area.

Il sopralluogo

Intanto la Procura, come pubblicato ieri su Positanonews, ha nominato il professor Settimo Ferlisi come perito per valutare i danni ed i rischi annessi alla frana. Docente del dipartimento di ingegneria civile dell’Università degli Studi di Salerno, Ferlisi lavorò ad Amalfi già nel febbraio dello scorso anno. Si è tenuto il 14 giugno primo sopralluogo nell’area che per ora resta sotto sequestro.

La frana

Lo smottamento si è verificato poco prima delle 13 ad Amalfi lo scorso 7 giugno, al disotto della statale, nei pressi della diga foranea del porto. Alcuni vecchi terrazzamenti, costruiti con muri a secco a strapiombo sulla roccia, sono collassati da un’altezza di circa quaranta metri. Il magistrato di turno della procura di Salerno, informato dai carabinieri, ha convenuto per l’apposizione dei sigilli per verificare eventuali responsabilità della proprietaria dell’immobile.