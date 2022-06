FORUM DEI GIOVANI DI SANT\'AGNELLO: \"REFERENDUM 2022 - PARLIAMONE INSIEME\"

REFERENDUM 2022 – parliamone insieme

Questo è il titolo dell’incontro organizzato dal Forum dei Giovani di Sant’Agnello per questo venerdì 10 giugno, ore 20:30 presso la Sala Consiliare del Comune di Sant’Agnello, finalizzato ad un confronto sui temi affrontati dal Referendum sulla giustizia del 12 giugno.

Verranno illustrare le modalità di voto, i quesiti e le loro conseguenze.

Ci saranno quattro relatori esperti del settore giuridico, due avvocati penalisti A. Armano e Giancarlo Biancardi, l’avvocato civilista Francesco Circiello ed il presidente della Corte d’Appello Militare Mauro De Luca, che presenteranno in maniera oggettiva i 5 quesiti posti dal Referendum.

Il tutto sarà seguito da un dibattito, moderato dal consigliere del Forum Simona Pontecorvo, tra i relatori ed partecipanti, lasciando spazio ad eventuali domande per un confronto che possa permettere, non solo ai giovani, di avere un’idea più chiara ed approfondita delle questioni poste.

Non mancheranno inoltre ad inizio serata i saluti del Sindaco Piergiorgio Sagristani, del consigliere delegato alle politiche giovanili Mariarosaria Terminiello e del presidente del Forum Claudio D’Esposito.

L’evento è aperto a tutti ed è ovviamente gratuito. L’informazione e la curiosità sono degli elementi importanti, se non fondamentali, della vita di ogni uomo e di ogni donna…per quella di ogni cittadino.