Formula 1 – Al GP di Azerbaijan ennesima disfatta Ferrari e ancora Verstappen primo al traguardo.

Vince l’olandese della Red Bull che allunga in classifica. Dopo aver messo, con Leclerc, tutti in riga durante le prove, la Ferrari è stata costretta al ritiro con entrambe le vetture quando con il pilota monegasco occupava la prima posizione. Emersi gravi problemi di affidabilità alla power unit che si sono manifestati anche sulle altre vetture motorizzate Ferrari. Tra una settimana in Canada si prospetta una gara con motori depotenziati.

Si è disputato oggi pomeriggio sul Circuito di Baku City il GP dell’Azerbaijan ottavo appuntamento del Mondiale 2022 di Formula 1 . Un tracciato cittadino sul mar Caspio , di 6.003 KM da percorrere per 51 tornate. Sulla griglia di partenza in prima fila la Ferrari di Leclerc affiancato, in seconda posizione, dalla Red Bull di Sergio Perez. Al semaforo verde, grande spunto del messicano che prende la prima posizione seguito da Leclerc che viene a sua volta incalzato da Verstappen. Già nei primi giri Verstappen è a meno di un secondo da Leclerc. Il pilota della Red Bull inizia a mettere pressione al ferrarista che riesce a difendersi dagli attacchi del pilota olandese. Dietro, Gasly e Hamilton battagliano per la sesta posizione. Al 9° giro Carlos Saiz deve parcheggiare la sua Ferrari a causa di un problema all’impianto idraulico. Approfittando della Virtual Safety Car, Leclerc effettua il pit stop e torna in pista in terza posizione. Dopo l’uscita di Sainz e i pit stop anticipati di alcuni piloti in pista, Perez è in testa seguito da Verstappen e Leclerc. Dietro, Russell precede Alonso e le due McLaren di Norris e Ricciardo. Al 14° giro veloce di Leclerc che guadagna un secondo su Verstappen. Il pilota monegasco sta cercando di raggiungere la seconda posizione occupata dall’olandese. Al giro successivo grande sorpasso di Verstappen su Perez in curva due. Il pilota olandese è il nuovo leader della corsa. Al 17°giro , pit stop per Perez che rientra in pista alle spalle di Leclerc. Verstappen ha otto secondi di vantaggio su Leclerc. Il campione del mondo in carica continua a spingere nel tentativo di guadagnare più secondi possibili sul monegasco. Dietro, ottimo sorpasso di Hamilton su Ocon per la nona posizione. Al 19° giro pit stop per Verstappen che rientra in gara alle spalle di Leclerc. Il pilota ferrarista riprende la prima posizione inseguito dall’olandese e da Perez.Al 21 ° giro, colpo di scena con Leclerc che è costretto al ritiro sul rettilineo finale del circuito, evidenti problemi alla power unit della Ferrari del pilota monegasco. Dopo l’uscita di Leclerc, Verstappen rimane in testa seguito dal compagno di squadra Perez. In terza posizione, Russell che precede Gasly, autore durante questo giro di un buon sorpasso su Ricciardo. Al 33° giro problemi tecnici per Magnussen. Il pilota Haas è costretto al ritiro quando era in 11a posizione, ancora un motore Ferrari out. Davanti, Verstappen rimane in testa seguito da Perez. Virtual Safety Car. Verstappen e Perez ne approfittano per effettuare il cambio gomme ai box rientrando in pista rispettivamente in prima e seconda posizione. Si giunge così al 40° giro dove per le prime tre posizioni, la gara sembra virtualmente chiusa. Nelle retrovie, invece, c’è bagarre per la zona punti. Ricciardo e Norris si stanno sfidando per l’ottava posizione, Hamilton sale in quarta posizione superando Gasly. Ora, le due Red Bull guidate da Verstappen e Perez sono seguite dalle due Mercedes di Russell e Hamilton. Il 51° giro vede tagliare il traguardo in prima posizione Verstappen davanti al compagno di squadra Perez e al pilota Mercedes George Russell. Out entrambe le Ferrari guidate da Charles Leclerc e Carlos Sainz a causa di problemi tecnici. I problemi tecnici hanno colpito anche gli altri motorizzati Ferrari, con l’Alfa Romeo di Guanyu Zhou e la Haas di Kevin Magnussen fermi in pista dopo una buona prestazione di entrambi i piloti fino a quel momento. Grazie a questa vittoria, Verstappen sale a quota 150 punti incrementando il vantaggio su Sergio Perez (129 punti), che ha superato a sua volta Charles Leclerc, ritiratosi e rimasto a quota 116 punti nella classifica generale. Così al traguardo:

Pos Pilota Team Giri Distacco/Ritiro GpV 1 Max Verstappen Red Bull 51 1:34:05.941 1:46.050 2 Sergio Perez Red Bull 51 +20.823 1:46.046 3 George Russell Mercedes 51 +45.995 1:47.177 4 Lewis Hamilton Mercedes 51 +71.679 1:47.044 5 Pierre Gasly AlphaTauri 51 +77.299 1:48.519 6 Sebastian Vettel Aston Martin 51 +84.099 1:48.206 7 Fernando Alonso Alpine 51 +88.596 1:47.989 8 Daniel Ricciardo McLaren 51 +92.207 1:48.276 9 Lando Norris McLaren 51 +92.556 1:47.997 10 Esteban Ocon Alpine 51 +108.184 1:48.297 11 Valtteri Bottas Alfa Romeo 50 +1 giro 1:48.179 12 Alexander Albon Williams 50 +1 giro 1:47.966 13 Yuki Tsunoda AlphaTauri 50 +1 giro 1:47.523 14 Mick Schumacher Haas 50 +1 giro 1:48.410 15 Nicholas Latifi Williams 50 +1 giro 1:49.583 16 Lance Stroll Aston Martin 46 Problema tecnico 1:48.038 Rit Kevin Magnussen Haas 31 Problema tecnico 1:48.789 Rit Guanyu Zhou Alfa Romeo 23 Problema tecnico 1:48.723 Rit Charles Leclerc Ferrari 21 Problema tecnico 1:47.531 Rit Carlos Sainz Ferrari 8 Problema tecnico 1:48.978

CLASSIFICA PILOTI F1 2022

1 M. Verstappen Red Bull 150

2 S. Perez Red Bull 129

3 C. Leclerc Ferrari 116

4 G. Russell Mercedes 99

5 C. Sainz Ferrari 83

6 L. Hamilton Mercedes 62

7 L. Norris McLaren 50

8 V. Bottas Alfa Romeo 40

9 E. Ocon Alpine 31

10 F. Alonso Alpine 16

11 P. Gasly AlphaTauri 16

12 K. Magnussen Haas 15

13 D. Ricciardo McLaren 15

14 S. Vettel Aston Martin 13

15 Y. Tsunoda AlphaTauri 11

16 A. Albon Williams 3

17 L. Stroll Aston Martin 2

18 G. Zhou Alfa Romeo 1

19 N. Latifi Williams 0

20 M. Schumacher Haas 0

CLASSIFICA COSTRUTTORI F1 2022

1 Red Bull 279

2 Ferrari 199

3 Mercedes 161

4 McLaren 65

5 Alpine 47

6 Alfa Romeo 41

7 AlphaTauri 27

8 Haas 15

9 Aston Martin 15

10 Williams 3

Prossimo appuntamento tra una settimana in Canada, dove si spera si possa assistere al riscatto Ferrari. In ogni caso se si pensa che ben quattro vetture motorizzate Ferrari, questo pomeriggio, non siano riuscite a concludere la corsa è evidente che sussiste un grave problema di affidabilità che certamente non potrà essere risolto in tempo per la trasferta canadese. Dove la scuderia di Maranello per ovviare alle criticità emerse quest’oggi, potrebbe gareggiare con motori depotenziati. 12 giugno 2022 – salvatorecaccaviello