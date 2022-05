Forlì. “Maddalena. Il mistero e l’immagine”

Articolo di Maurizio Vitiello – SUN & FUN… dal mare alla Maddalena!

Cosa c’è di più bello, dopo una mattinata al mare, di ammirare un’opera di Chagall, Guttuso, Hayez, Tiziano e tanti altri grandi artisti?

Mano all’agenda allora e pronti a segnare le date, perché anche quest’anno la Confcommercio di Cervia organizza una serie di visite guidate ai Musei San Domenico di Forlì, con partenza direttamente dal mare, per visitare “Maddalena. Il mistero e l’immagine”. Una mostra unica, che attraversa secoli di fascinazione per una figura femminile misteriosa e dalle mille sfaccettature.

Le date previste sono il 10 e 24 giugno e il 1º e 8 luglio.

La partenza è alle 14.30 da piazzale Artusi a Cervia e il costo a persona è di 20€ compreso di trasporto, ingresso e guida.

Per prenotare basta chiamare il numero 0544 974400.

“Maddalena. Il mistero e l’immagine” continua fino al 10 luglio!

Ti ricordiamo, quindi, i nostri orari: la mostra è aperta tutti i giorni dalle 9.30 alle 19.00, mentre sabato, domenica e festivi (2 giugno compreso) dalle 9.30 alle 20:00.

Continuano anche le nostre visite guidate ad aggregazione libera, ogni giovedì alle 16.20. Non è necessaria alcuna prenotazione, ma solamente un’aggiunta di 5€ al regolare biglietto.

Maurizio Vitiello