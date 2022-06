Folgore Massa, Mariano Ruggiero al Trofeo delle Regioni. Per la prima volta un nostro atleta disputerà il Trofeo delle Regioni indoor. Si tratta di Mariano Ruggiero, classe 2007, già capitano della selezione territoriale nella Aequilibrium Cup. La convocazione arriva all’indomani di due settimane di serrati allenamenti per selezionare i migliori 14 atleti campani, nati negli anni 2006/2007. Si parte domani per Salsomaggiore Terme dove da martedì la Campania darà battaglia alle altre Regioni in quella che è considerata la manifestazione nazionale giovanile più importante dell’anno agonistico. La convocazione di Ruggiero ripaga di tanti sacrifici la struttura tecnica biancoverde che da anni sta cercando di costruire percorsi che puntano all’eccellenza. Buon divertimento allora a Mariano e … AD MAIORA 💚💚💚