Folgore Massa, Fabrizio Ruggiero: “riportiamo la serie A a Sorrento”. In un’intervista il Ds della Folgore Massa, Fabrizio Ruggiero, ha rilasciato dichiarazioni su diversi argomenti, a partire dal bilancio del primo anno in serie A, passando al tema calciomercato e obiettivi per la prossima stagione, fino a concludere con il problema del palazzetto non disponibile ancora a Sorrento. “Il bilancio del nostro primo anno in Serie A è sicuramente positivo, poiché abbiamo dovuto affrontare una categoria molto impegnativa, con squadre attrezzate e più mature di noi, sia sotto il profilo societario che di roster. Mettere subito al sicuro i punti salvezza nel girone di ritorno, ed arrivare a meritare un posto play-off fallendolo di 1 punto, fanno sì che il bilancio sia assolutamente positivo”.

“Sul mercato non cerchiamo soltanto le caratteristiche che si possono osservare sul rettangolo verde, ma anche altro. Ovvero serietà, professionalità e fame in allenamento. Così come il comportamento dentro e fuori allo spogliatoio. Non disputare i play-off ci ha lasciato una grande amarezza, ma allo stesso tempo la possibilità di costruire già da metà aprile la Folgore 2.0 per la prossima stagione”.

“Non sarà un percorso semplice per il nostro staff tecnico, perché cominciamo con la pretesa di riaprire un ciclo. Quello della stagione 2011/12 è stato tra i più importanti nella storia di questa società. Ora si voterà pagina, cercando nuovi stimoli e ambizioni, e costruendo una squadra facendo tesoro di 1 anno di esperienza in questa categoria. Bisognerà amalgamare atleti che non hanno mai giocato insieme, con il giusto mix di gioventù ed esperienza”.

“Per ciò che concerne il palazzetto, lancio un appello affinché alla volontà politica seguano i fatti. Abbiamo partecipato a tanti incontri presso l’Amministrazione ricevendo molte garanzie dal Sindaco in persona ma sappiamo benissimo che il cammino non è semplice quando esistono tanti passaggi burocratici.

Abbiamo dimostrato come società di voler recitare un ruolo attivo: non siamo solo a chiedere di ritornare a Sorrento, ma stiamo cercando di lavorare come partner dell’Amministrazione comunale. Ci siamo resi parte integrante donando la progettazione esecutiva dei lavori che interessano il palazzetto.

Credo che con la volontà politica e la sinergia tra uffici e Amministrazione, ci siano i tempi tecnici per riportare la Folgore a Sorrento

Questo è un grido quasi disperato, che sento di fare a nome di tutti gli addetti ai lavori di questa società. È una questione di sopravvivenza. La Serie A è una vetrina importantissima a livello nazionale: per tutti coloro che si avvicinano al progetto Folgore, è fondamentale avvertire orgoglio e senso di appartenenza per questa maglia e questa società. Se ci si allena a Sorrento, e poi si devono fare 50 kilometri per andare a giocare in casa, diventa difficile creare un legame forte con i nostri colori ed il nostro territoro. È ora di riportare la Serie A a Sorrento”.