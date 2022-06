Finali Provinciali Pallavolo U13, podio per il Volley Meta e la Folgore Massa. La penisola sorrentina festeggia i successi dei giovanissimi pallavolisti locali, che continuano a vincere trofei, portando in auge la loro amata terra. Ieri sera si sono disputate le finali provinciali degli U13, che hanno visto i metesi collocarsi al secondo posto e i massesi al terzo. “Ancora, ancora, ancora… è una canzone ormai che si ripete per il COMCAVI VOLLEY META. Bravi i nostri ragazzi che si sono guadagnati il secondo posto alle finali provinciali Under 13 3×3. Continuate così che state crescendo bene. Grande giornata in segno di sano sport ed amicizia”, si legge in una nota del Volley Meta. “Abbiamo alzato un altro trofeo! Grandi i nostri ragazzi ieri sera che, dopo aver vinto il concentramento di semifinale nella categoria u13 3×3, si sono classificati al terzo posto provinciale con una splendida prova di squadra. Ancora un successo con i giovanissimi che viene alla vigilia della partenza per le finali nazionali U12 di Siderno”, scrive la Folgore Massa.