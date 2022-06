Festival Internazionale del Giornalismo e del Libro d’Inchiesta: questa sera a Massa Lubrense Laura Silvia Battaglia. Torna il Festival Internazionale del Giornalismo e del Libro d’Inchiesta, rassegna unica nel suo genere, in programma dal 6 giugno al 29 agosto 2022 a Massa Lubrense.

Questa sera il via con “Lettere da Guantanamo” di Laura Silvia Battaglia, libro che ripercorre la storia del controverso campo di prigionia antiterrorismo aperto 20 anni dopo l’attentato alle Torri Gemelle.

Laura Silvia Battaglia al-Jalal, giornalista freelance e documentarista, lavora come reporter in aree di crisi dal 2007 ed è conduttrice e autrice per Rai Radio 3. Specializzata in Medio Oriente, con particolare focus su Iraq e Yemen, ha lavorato come corrispondente da Sanaa (Yemen) per l’agenzia video-giornalistica americano-libanese Transterra Media, l’agenzia turca TRTWorld, il servizio pubblico svizzero (RSI), Index on Censorship, The Fair Observer, Guernica Magazine e The Week India. Per i media italiani collabora stabilmente con quotidiani, network radiofonici, televisione, periodici e siti web. Ha girato, autoprodotto e distribuito dieci documentari, tra i quali Yemen, nonostante la guerra, prodotto da Rai Doc, uno spaccato nella vita dei civili yemeniti in guerra. Ha vinto i premi Luchetta, Siani, Cutuli, Anello Debole e Giornalisti del Mediterraneo. Dal 2007 insegna in diverse istituzioni italiane ed europee, compreso l’Istituto Reuters all’Università di Oxford.

Ha scritto l’e-book Lettere da Guantanamo (Il Reportage, dicembre 2016) e, insieme a Paola Cannatella, il graphic novel La sposa yemenita (Becco Giallo, gennaio 2017), tradotto in quattro lingue.