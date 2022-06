FESTA DELLA MUSICA IN SOCCAVO A PRESENTARE RALPH STRINGILE

Riceviamo e pubblichiamo

Ogni anno il 21 giugno si festeggia in oltre 120 paesi nel mondo la festa della musica per celebrare il solstizio d’estate il giorno piu’ lungo d’estate .questa festa nacque in Francia nel 1982 su iniziativa del Ministero della cultura, invitando artisti,musicisti a suonare e cantare dappertutto in ogni luogo, ospedali, carceri, piazze, salotti. associazioni per favorire la coesione sociale e culturale ed avvicinare anche i cittadini alle istituzioni .Martedi 21 giugno in Soccavo, in via Tribuni Della Plebe presso la STAR PROJECT 2.0 si e’ tenuta la festa della Musica con direzione artistica del M.° massimo penza . A condurre l’eclettico e bravo presentatore Ralph Stringile.sono intervenuti :il m.° Lino Parrella alla chitarra e Ciro Bonetti,,Anna D’Angio’,Aldo Leone, Maria Red con il M.° Sergio Di Maio ,Antonio Mazzarella, Elena sansone , Vincenzo Sacconi ,MariaRosaria botti, Massimo Penza, Maria Della Rossa, Giacinto Castaldo, Angelo D’angelo . tecnico voci e suoni Carmine Vivenzio, fotoreporter Susy Barbato

Inserito da Alberto Del Grosso

Giornalista Garante dei Lettori

del giornale Positanonews