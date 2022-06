Festa del Corpus Domini , ieri domenica al Comune di Sanza tornata la processione con il Parroco don Giuseppe Spinelli tra le vie del Paese

Infatti ieri 19 giugno 2022 e alle ore 18.00 presso la Chiesa Madre Santa Maria Assunta della diocesi di Teggiano-Policastro, dopo la sospensione di due anni per la pandemia, finalmente è stata ripresa la devozione cristiana prima con la Santa Messa presieduta dal Parroco don Giuseppe Spinelli in presenza anche del Conte Cav. don Attilio De Lisa insieme a Confratelli-Consorelle e ai due Priori dell’Arciconfraternita Santa Maria della Neve e della Confraternita del Santissimo Sacramento e Rosario con l’esposizione dello stesso Santissimo Sacramento che dei ragazzi della Prima Comunione e di tutti i devoti .

Il Parroco ha evidenziato a tutti che quando si entra in Chiesa il riferimento in primis è Cristo Gesù.

Foto 3 di 8















Inoltre con l’onore della presenza del Sindaco rieletto dottor Vittorio Esposito con tutta l’Amministrazione Comunale di cui dopo la Santa Messa tutte le Autorità locali insieme al Parroco hanno persorso tutto il tragitto rituale della processione del Corpus Domini [La Solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo (Sollemnitas Sanctissimi Corporis et Sanguinis Christi) o, prima della riforma liturgica del 1969, Festum Ss.mi Corporis Christi, comunemente nota con le espressioni latine Corpus Domini (“Corpo del Signore”), come in Italia, o Corpus Christi (“Corpo di Cristo”), come nei paesi di lingua inglese e spagnola, è una delle principali solennità dell’anno liturgico della Chiesa cattolica. È una festa mobile: si celebra il giovedì successivo alla solennità della Santissima Trinità oppure, in alcuni Paesi tra cui l’Italia, la domenica successiva].

Come tutti gli altri anni precedenti tra le varie fermate col Santissimo Sacramento e durante l’unica processione cattolica obbligatoria, si è vista anche quella presso il Monumento dei Caduti di tutte le guerre in Piazza XXIV maggio col Milite Ignoto di cui il Sottoscritto (da 4 anni Presidente della sezione A.N.C.R. di Sanza e Consigliere Provinciale 2021 – 2024 Area del Vallo di Diano e del Basso Cilento) ha ricordato allo stesso Sindaco che nel 2025 lo stesso monumento compirà 100 anni di vita insieme ai 75 anni della sezione Associazione Nazionale Combattenti e Reduci Federazione di Salerno di onore sia per tutta la Comunità di Sanza che per la Periferia Campana-Salernitana.

Al termine della processione il ritorno in Chiesa Madre con tutti i devoti . Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento.

Infine da Cattolico Cristiano praticante la vicinanza alla Parola del Signore Gesù (Via, Verità e Vita) e della Madre Chiesa Cattolica oltre la stima alla Politica Italiana, alla Giustizia e alle Forze Armate.