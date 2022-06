Federazione di Salerno, sezione di Sanza: il Sindaco dottor Vittorio Esposito da anni iscritto all’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci

Lo espone apertamente il Cav. Attilio De Lisa sia da Commissario sezionale annuale che da 4 anni è Presidente della sezione A.N.C.R. Comune di Sanza e Consigliere Provinciale dell’Area del Vallo di Diano e del Basso Cilento 2021 – 2024 facendo riferimento diretto al Presidente Provinciale-Nazionale prof. Antonio Landi di Giffoni sei Casali di cui lo stesso Primo Cittadino per volere e impegno del Sottoscritto ha avuto l’onore di ricevere a livello locale dal Cav. Attilio De Lisa il riconoscimento di questa Associazione verso il giorno del 4 novembre 2019 (Commemorazione dei Caduti in Guerra, Giornata dell’Unità Nazionale d’Italia e delle Forze Armate) dopo la deposizione di una corona d’alloro al Milite Ignoto presso il Monumento dei Caduti in Piazza XXIV Maggio e in coincidenza al Diploma di Fedeltà dell’A.N.C.R. che ha ricevuto il Cav. Attilio De Lisa per alti meriti acquisiti nell’organizzazione e nell’assistenza firmato dai Presidenti Nazionale Commendatore Sergio Paolieri e Provinciale prof. Antonio Landi.

E’ stato un grande onore contemporaneo per entrambi che rimarrà nella storia dei Combattenti e Reduci di Sanza oltre si ricorda che il Monumento dei Caduti di tutte le guerre (nato nel 1925) nel 2025 compie100 anni di vita in coincidenza con i 75 anni della sezione A.N.C.R. nata nel 1950 e sarà un grande evento prossimo futuro per la Periferia Campana e Salernitana.

Il 4 novembre l’Italia ricorda l’Armistizio di Villa Giusti – entrato in vigore il 4 novembre 1918 – che consentì agli italiani di rientrare nei territori di Trento e Trieste, e portare a compimento il processo di unificazione nazionale iniziato in epoca risorgimentale.

Il 4 novembre terminava la Prima Guerra Mondiale. Per onorare i sacrifici dei soldati caduti a difesa della Patria il 4 novembre 1921 ebbe luogo la tumulazione del “Milite Ignoto”, nel Sacello dell’Altare della Patria a Roma. Con il Regio decreto n.1354 del 23 ottobre 1922, il 4 Novembre fu dichiarato Festa nazionale.

In questa giornata si intende ricordare, in special modo, tutti coloro che, anche giovanissimi, hanno sacrificato il bene supremo della vita per un ideale di Patria e di attaccamento al dovere: valori immutati nel tempo, per i militari di allora e quelli di oggi.