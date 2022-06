“Fatto a Napoli”: il maestro artigiano Giuseppe Ercolano premiato come eccellenza napoletana. Sono ben 1500 le imprese premiate perché hanno resistito alla crisi degli ultimi due anni dovuta alla pandemia, che ha spezzato le gambe ad altre migliaia. A Napoli e provincia, però, a fronte delle 3.500 chiusure, dal 2020 ad oggi sono state ben 5000 le nuove aziende a prendere vita. Il capoluogo campano ha la maggiore capacità, insomma, di realizzare imprese giovanili e femminili rispetto al resto del Paese.

Così, ieri al Palapartenope si è tenuta la seconda edizione di “Fatto a Napoli”, durante la quale sono state premiate le eccellenze imprenditoriali di Napoli e provincia. La kermesse è stata organizzata dalla Camera di Commercio di Napoli attraverso la sua azienda speciale, Si Impresa. Il premio come eccellenza del territorio è stato assegnato a Giuseppe Ercolano, maestro artigiano di Meta, noto soprattutto per i lavori di arte presepiale, esportati in tutto il mondo.

“Il premio – ha spiegato il presidente dell’ente camerale Ciro Fiola – è nato prima della pandemia e premia innanzitutto le imprese. Oggi per fare impresa bisogna avere un grande coraggio. Abbiamo inteso fare la seconda edizione dopo la pandemia perché le imprese hanno necessariamente bisogno di ricevere un riconoscimento, in particolare dopo un periodo complicato come quello causato dal Covid. Chi è rimasto aperto ha dovuto affrontare mesi di incertezza e angoscia”.