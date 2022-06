Eughenes a Termini di Massa Lubrense, dove si nasce bene, si mangia bene e a capa nun è bona . Osteria semplice, buona, accogliente, economica . Passano gli anni e trovare un luogo simile a se stesso, fedele a una identità, non è facile in posti sempre più invasi da un turismo massificato. Questo luogo è sicuramente Eughenes, ci troviamo verso Punta Campanella, sotto Monte San Costanzo , fuori dai circuiti turistici di massa, ma a pochi chilometri dal rinomato Nerano e Marina di Cantone, qui dove nascono le leggende che contrassegnano la Costa d’Amalfi e Sorrento , mentre di fronte c’è Capri, ritroviamo, anche a distanza di anni, sempre la stessa atmosfera semplice e d’amicizia. Non vi sembrerà di andare in un semplice ristorante, ma in una vera e propria osteria. Enzo , nonostante il lavoro duro e il caldo, non perde mai la simpatia e la voglia di far battute, intanto è orgoglioso della sua, nostra, identità , tifoso del Napoli e filo borbonico, non dimentichiamoci della nostra storia e delle nostre radici verrebbe da dire. Enzo non è solo simpatico, è davvero empatico , ti fa stare bene e sembra capirti senza parlare. A tarda sera un antipasto eccezionale, ed è un buon metro di misura, crocchette di patate, che erano di patate, verdura grigliata, mozzarella di Marcello succulenta, la ricotta. Poi un particolare degno di nota e merito, non c’era forte, pepe, troppo salato o troppo condito, come trovi spesso in altri ristoranti, che fanno così per darti prodotti congelati oppure non buonissimi e mascherano il sapore da una parte, dall’altra trovi sempre, come nel nostro caso, chi non ama condimenti, forte etc. Invece così lasci al commensale la scelta se e come condire o mettere il forte. Era tutto buonissimo , sano, naturale e genuino. Con Enzo in sala il figlio Gaetano che segue egregiamente le orme del papà e la famiglia a collaborare. Ci sentiamo di consigliare gli spaghetti alla Nerano , la pasta e patate con la provola, gli spaghetti ai frutti di mare, i secondi di pesce , fra i dolci ottimi le capresi e la torta ricotta con scaglie di cioccolato, fra quelle che abbiamo visto, ma fatevi consigliare . In ogni caso qui potrete trovare brave persone e sopratutto oneste e umane, cosa rara. Da parte nostra una profonda simpatia e stima, abbiamo visto la famiglia impegnarsi anche nelle attività sociali e culturali ma anche turistiche del posto, come le manifestazioni enogastronomiche, ed il famoso carnevale di Termini, fra i più belli della Campania e del Sud Italia, e non solo, profondi conoscitori della propria terra fanno anche ricerche e valorizzazioni dei prodotti locali, ma non possiamo dirvi tutto, se volete capire dovete andare e conoscerli di persona, gustare i piatti e sentire l’atmosfera unica che si vive qui.

Come foto abbiamo scelto alcune dalla pagina facebook ( una con Anastasio ed Enzo che festeggia il compleanno, a giorni il prossimo..auguri!)

Trattoria a conduzione familiare dove gustare piatti tipici della tradizione a prezzi concorrenziali in un’atmosfera informale e ospitale

