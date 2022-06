Estate sicura a Positano: forze dell’ordine al lavoro

Una costiera amalfitana più affollata che mai, richiede anche una maggiore sicurezza per garantire a tutti di vivere al meglio la propria vacanza o visita nella costa che tutto il mondo sogna. Anche quest’anno il Comune di Positano ha rinforzato il suo organico di Polizia Municipale, ampliando il corpo di alcune unità già dal mese di maggio, periodo in cui le attività turistiche hanno registrato un’escalation di prenotazioni. Domenica, sole, estate alle porte: tutto ciò vuol dire caos e tanta gente. Un caos che i vigili di Positano stanno gestendo al meglio con controlli fra i vicoli e in spiaggia, oltre che per la viabilità stradale.