Estate 2022, record di Aponte nel Mediterraneo: Msc Bellissima sbarca anche a Napoli

Msc Bellissima è pronta a sbarcare al porto di Napoli e portare centinaia di migliaia di turisti nel corso di questa estate 2022. Un comparto finalmente pronto a ripartire al pieno delle sue capacità, potrà garantire un afflusso non indifferente anche alla Penisola Sorrentina. «Grazie a questo schieramento di 15 navi nel solo Mediterraneo, Msc Crociere offre il più alto numero di porti di imbarco nel Mare Nostrum, dando in questo modo la possibilità a tutti di poter iniziare e terminare la crociera dal porto più vicino a casa – dice Gianni Onorato, chief executive officer di Msc Cruises – Abbiamo notato che la raggiungibilità delle navi è una variabile estremamente apprezzata anche dai nostri ospiti che scelgono un’esperienza Msc Crociere con fiducia per il valore e la tranquillità che l’esperienza a bordo e a terra può offrire a loro e alle loro famiglie». Dal 9 luglio la nave di Msc Crociere effettuerà itinerari di sette notti fino alla fine della stagione estiva, con tappe a Genova, Livorno, Napoli, Valencia e Barcellona. Sale a 15 il numero di navi della flotta Msc schierate nel Mediterraneo, un record per la compagnia.