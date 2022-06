“Estat’arte”. Incontro con gli artisti sulla Terrazza Marinella

Lunedi 27 giugno 2022, alle 19.00 sulla terrazza della Marinella a Sant’Agnello si incontreranno e converseranno con ilo pubblico , Franco Gargiulo, Angela Vinaccia, Valentino Ruggiero, Luigi Iaccarino, Maria Castellano e Maura Soldatini. Ognuno a suo modo rappresenta una musa, come la letteratura, la musica, la pittura , la scultura e il teatro. L’occasione sarà quella di presentare l’ultima opera prodotta dai vari artisti, di raccontare il passato e il futuro dell’arte in Penisola Sorrentina e di lanciare un messaggio di riflessione in questi tempi incerti e sofferti. Le letture di qualche brano saranno affidate a Sisa e Ambrigio del Laboratorio Teatrale UNITRE . Per la realizzazione di questo evento si ringrazia il Comune di Sant’Agnello, nella persona del Sindaco Piergiorgio Sagristani.

Sponsor della manifestazione il Bar la Terrazza e Acqua&Sapone di Piano di Sorrento.