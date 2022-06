Esordio in nazionale per lo stabiese Esposito. La neonata competizione organizzata dalla UEFA, la Nation League, ha visto l’esordio del giovane Salvatore Esposito. Classe 2000, nato a Castellammare di Stabia, il centrocampista militante nella Spal, è stato invitato a scendere in campo dal ct della nazionale Roberto Mancini in occasione del match Inghilterra – Italia, terminato a reti bianche. “Indossare questa maglia mi ha fatto provare qualcosa di speciale. Questo è un gruppo fantastico. Noi nuovi siamo stati accolti in maniera incredibile”, ha spiegato il ragazzo al termine della gara. In questa fase della competizione anche altri giovani hanno esordito in maglia azzurra, si tratta di Gnonto, Zerbini e Gatti