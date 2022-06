Esami: niente obbligo di mascherina per studenti e professori. Agli esami quest’anno niente mascherina obbligatoria. Dopo giorni di indecisione, la scelta definitiva è arrivata al termine dell’incontro tra il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, e quello della Salute, Roberto Speranza.

Il provvedimento ufficiale che dirà addio alle mascherine in classe durante gli esami di stato infatti arriverà solo nei prossimi giorni con una norma ad hoc proposta al prossimo Consiglio dei ministri, alla quale seguirà poi una circolare esplicativa alle scuole da parte dello stesso Ministero dell’Istruzione.

All’incontro ha partecipato anche il presidente dell’Iss Silvio Brusaferro, che ha illustrato il quadro epidemiologico. Al centro della riunione sono stati affrontati anche altri temi in vista della riapertura del prossimo settembre della scuola come il distanziamento tra gli studenti e anche l’ipotesi di abolire gli orari scaglionati per l’ingresso.

Dunque, soltanto raccomandato l’uso della mascherina, ma non obbligatorio, durante gli esami di terza media già in corso in questi giorni e per gli esami di maturità che inizieranno il 22 giugno, sia per gli studenti che per i professori.