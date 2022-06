Erchie sul Corriere: “Qui è come tuffarsi nelle Favelas”. Il Corriere del Mezzogiorno, inserto del Corriere della Sera, parla di Erchie, a Maiori, e di quello che loro descrivono come un vero e proprio degrado. Da Erchie, c’è da dire, in molti si sono lamentati negli anni delle condizioni in cui la frazione veniva lasciata.

Di seguito l’articolo a firma di Raffaele Grimaldi.

Un bambino attraversa indisturbato un canale di scarico che dà sulla spiaggia. Cammina tra le acque sporche e rifiuti di ogni genere. Trascorre un po’ di tempo in quel canaletto, come se si divertisse ad esplorare il luogo. Qualcuno lo richiama dall’alto. Forse è l’ perché ha perso la palla o forse vi è arrivato per curiosare. Certo è che l’immagine fa male, tanto male. Succede spesso? Pare propri di sì. A giudicare dalle testimonianze.

Il tratto di spiaggia incriminato è quello di Erchie, noto borgo marinaro della Costiera Amalfitana, nonché frazione del comune di Maiori. Non sono pochi i bagnanti che stendono i loro teli in prossimità dello scolo. Una coppia sulla cinquantina si posiziona su un muretto di cemento a prendere il sole. Lo spazio non abbonda in questo unico pezzetto di spiaggia libera rimasta. Non è una spiaggia per bambini. Ma non dovrebbe essere una spiaggia per nessuno. La verità è che a Erchie sul litorale gli spazi liberi non esistono più. E se gli abitanti del posto ricordano i tempi d’oro del borgo, prima che il cemento e le lamiere giungessero a riva, oggi chi sceglie di fare un bagno qui non ha molta alternativa. Nel mese di giugno gli stabilimenti erchietani chiedono dai 15 ai 25 euro per due persone (un ombrellone e due sdraio), cifra contenuta per la bassa stagione. «Le tariffe aumenteranno», ammettono gli stessi esercenti «a luglio e ad agosto». E per le famiglie numerose sono guai. Nei conti per una giornata di mare, tra l’altro, c’è anche il parcheggio: la tariffa auto è di 3 euro all’ora o frazione, mentre moto e motorini pagano 1.50 euro. Il parcheggio per una giornata di mare (facendo un calcolo per 8 ore) viene a fare 24 euro, una settimana 168. Cifre non da poco.

Eppure, la spiaggia di Erchie è sempre affollata. Perché? «Siamo qui di passaggio, una sosta veloce e si riparte», racconta una coppia di trentenni. «Amiamo le nostre terre, ma al momento non possiamo permetterci la giornata al lido. Lo scopo è risparmiare per poi farci una vacanza altrove», dice Ernesto, di Tramonti, al mare con moglie e due figli. I lidi attrezzati ad Erchie occupano la gran parte dello spazio.

In due punti della spiaggetta non ci sono stabilimenti, ma la possibilità di fittare sdraio e ombrelloni: questo accade nel tratto iniziale, quello sotto la roccia, e nel passaggio rimasto libero tra due dei principali lidi.

L’assenza di spiagge libere è un fenomeno che attanaglia tutta la Campania, che viene definita dall’ultimo report di Legambiente «la maglia nera delle regioni italiane».