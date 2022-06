Emis Killa e Martina Bottiglieri in vacanza a Positano. In Costiera amalfitana approda un altro Vip, questa volta si tratta del famosissimo rapper Emis Killa che fa tappa a Positano e viene immortalato in una foto con la sua nuova fidanzata Martina Bottiglieri.

Oggi sta vivendo un momento magico, una storia d’amore con la bellissima Martina Bottiglieri, il cui fisico ovviamente non passa inosservato, ma oltre all’aspetto estetico la ragazza è anche laureata in Fashion e Design all’Accademia di Belle Arti di Bologna, titolo che le ha dato la possibilità di avviare una brillante attività parallela come modella ed imprenditrice, oltre che come ragazza ombrello nella Moto GP.

La storia di Emis Killa

Emis Killa, è nato in provincia di Milano nel 1989 ed ha ereditato la passione per la musica dal padre che suonava il pianoforte in alcuni gruppetti della Brianza. La madre invece, originaria di Palermo, era un’operaia metalmeccanica e non ha fatto mai mancare nulla al figlio, che è cresciuto con un amore per il freestyle ed infatti non appena ha terminato gli studi superiori ha cominciato a coltivare i suoi sogni di carriera.

Il suo nome d’arte deriva dalla sua precedente esperienza come graffitista. Emi era ovviamente il diminutivo di Emiliano, con la ‘s’ finale aggiunta perché suonava bene. Killa è invece il corrispettivo di ‘killer‘ nello slang americano. Emis si sentiva un ‘killa’ perché aveva vinto tutti i concorsi di freestyle cui aveva preso parte.

Gli anni dell’adolescenza lo portano ad appassionarsi al mondo dell’hip hop e si mette in mostra con un grande talento nel freestyle, con il nome d’arte di Emilietto lo zarro. Nel 2007 decide di partecipare al contest Tecniche Perfette e per la prima volta adotta il nome Emis Killa. Dopo aver vinto anche questo prestigioso concorso, firma un contratto con un’etichetta indipendente, con cui pubblica i suoi primi lavori: Keta Music, Champagne e Spine e The Flow Clocker Vol. 1.

Nel 2011 approda alla Carosello. L’anno seguente è quello del debutto col suo primo vero album, L’erba cattiva, che si posiziona fin da subito al quinto posto nella classifica italiana. All’interno del disco figurano collaborazioni di prestigio come quelle con Fabri Fibra e Gué Pequeno. A trascinarlo verso il successo è soprattutto il secondo singolo, Parole di ghiaccio.

Nell’ottobre 2013 ha lanciato il suo secondo album, Mercurio. Stavolta riesce a debuttare al primo posto in classifica, confermandosi come uno dei rapper più amati d’Italia. Tra i singoli più importanti di questo disco ricordiamo Essere umano, al quale ha partecipato anche Skin.

Nel 2016 ha intrapreso un’avventura televisiva come coach del talent The Voice of Italy, affiancato da Raffaella Carrà, Dolcenera e Max Pezzali. Al termine del programma ha pubblicato il terzo album, Terza stagione. Rispetto al precedente Emis lo descrive come un lavoro più crudo, con tematiche anchedelicate, come la dipendenza da alcol e droghe e lo stalking. Il suo quarto e finora ultimo disco è invece Supereroe, uscito nel 2018. Da questo disco è stato estratto un singolo di grande successo: La mia malattia.

Nel 2020 ha per la prima volta collaborato per un intero album con uno dei suoi idoli, Jake La Furia, dando alle stampe 17.