Emergenza siccità: anche ad Agerola limitazioni all’uso di acqua potabile. “Con ordinanza sindacale n. 38/2022 si dispongono limitazioni all’uso di acqua potabile fino al 30 settembre e sospensione delle attività lavorative inerenti l’edilizia privata dal 7 al 21 agosto – si legge sulla pagina Facebook istituzionale del Comune di Agerola -. In particolar modo, per quanto attengono le disposizioni in merito all’erogazione idrica, si ordina alla cittadinanza tutta di far uso dell’acqua potabile esclusivamente per scopi alimentari e di igiene personale”.

“Si invita la cittadinanza ad un senso di maggiore responsabilità nell’interesse pubblico e privato affinché il patrimonio idrico, bene prezioso, non vada disperso e sprecato inutilmente”.