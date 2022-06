Emergenza siccità: anche a Vietri sul Mare divieto dell’uso di acqua potabile per usi diversi da quello civile e domestico. L’emergenza siccità, con l’impennata anomala delle temperature, sta diventando un problema serio per il territorio. La società Ausino, con una nota a tutti i comuni dove è gestore del servizio idrico, nella quale richiedeva in via urgente l’adozione di ordinanza sindacale per il divieto degli usi impropri per l’acqua potabile.

“A tal fine ho ordinato: A TUTTI I CITTADINI, A DECORRERE DALLA DATA DELLA PRESENTE ORDINANZA E SINO A PROVVEDIMENTO DI REVOCA, IL DIVIETO ASSOLUTO DELL’UTILIZZO DELL’ACQUA POTABILE EROGATA DALLA RETE COMUNALE DI DISTRIBUZIONE,PER USI DIVERSI DA QUELLO CIVILE/DOMESTICO è raccomando I cittadini ad un senso di maggiore responsabilità nell’interesse pubblico e privato affinché il patrimonio idrico, bene di tutta la cittadinanza, non vada disperso e sprecato inutilmente e ad adottare ogni utile accorgimento finalizzato al risparmio di acqua riparare prontamente perdite, anche minime, da rubinetti, sciacquoni ed altre apparecchiature di erogazione idrica; utilizzare l’acqua di lavaggio di frutta e verdura per innaffiare le piante; utilizzare l’acqua di cottura della pasta per il primo lavaggio delle stoviglie; preferire una doccia veloce al bagno in vasca; evitare di far scorrere in modo continuo l’acqua durante il lavaggio di denti o la rasatura della barba; utilizzare le lavatrici e lavastoviglie solo a pieno carico”, ha fatto sapere il sindaco di Vietri sul Mare.