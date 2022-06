Elezioni, sindaci e riconferme nel salernitano. Agropoli: sì Mutalipassi. Mercato San Severino per il Somma bis

Erano 34 i Comuni della provincia di Salerno chiamati al voto ieri, domenica 12 giugno, per le elezioni dei sindaci e il rinnovo dei consigli comunali. Tra riconferme e nuovi eletti, sono stati scelti i nuovi primi cittadini dei 34 Comuni della provincia di Salerno chiamati alle urne in questa nuova tornata elettorale. Tre vittorie nette nei tre Comuni al di sopra dei 15mila abitanti che evitano, quindi, il turno di ballottaggio.

Agropoli: il consiglio comunale Mutalipassi

Ufficiale, il nuovo sindaco di Agropoli è Roberto Mutalipassi con il 53% delle preferenze. Massimo La Porta fermo al 16% e Raffaele Pesce a 22% pur essendo sostenuto soltanto da due gruppi civici. Si va in tal senso a delineare il nuovo consiglio comunale di Agropoli che, salvo cambiamenti, dovrebbe essere il seguente: Marciano, Lampasona, Di Filippo, D’Arienzo (Pd), Comite, Apicella (Mutalipassi sindaco), Santangelo, Pizza (Ci Siamo per Agropoli), Di Biasi (Psi), Russo (Insieme per Agropoli), Pesca (Uniti con Mutalipassi).

Mercato San Severino: Somma bis

A Mercato San Severino, invece, è ufficiale il Somma bis. Il sindaco uscente Antonio Somma ha potuto festeggiare ieri sera la ricandidatura senza ballottaggio insieme a tutti i candidati delle sue liste e ai cittadini del paese. Ieri, infatti, al termine dello scrutinio di questa tornata elettorale Somma è stato riconfermato sindaco per il suo secondo mandato.

Tutti i sindaci eletti nel salernitano

Acerno: Massimiliano Cuozzo;

Agropoli: Roberto Mutalipassi;

Albanella: Renato Iosca;

Alfano: Elena Anna Gerardo;

Bracigliano: Gianni Iuliano;

Buccino: Pasquale Freda;

Buonabitacolo: Giancarlo Guercio;

Camerota: Mario Salvatore Scarpitta;

Castel San Giorgio: Paola Lanzara;

Centola: Rosario Pirrone;

Cicerale: Giorgio Ruggiero;

Colliano: Gerardo Strollo;

Giffoni Sei Casali: Francesco Munno;

Laurito: Vincenzo Speranza;

Magliano Vetere: Adriano Piano;

Mercato San Severino: Antonio Somma;

Montecorice: Flavio Meola;

Nocera Inferiore: Paolo De Maio;

Palomonte: Felice Cupo;

Petina: Domenico D’Amato;

Piaggine: Renato Pizzolante;

Pisciotta: Ettore Liguori;

Prignano Cilento: Michele Chirico;

Roccapiemonte: Carmine Pagano;

Roscigno: Pino Palmieri;

Rutino: Giuseppe Rotolo;

Sacco: Franco Latempa;

Sant’Arsenio: Donato Pica;

Santomenna: Michele Di Geronimo;

Sanza: Vittorio Esposito;

Sapri: Antonio Gentile;

Serre: Antonio Opramolla;

Stella Cilento: Francesco Massanova;

Stio: Giancarlo Trotta.