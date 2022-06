Elezioni a Magherno, una sola lista ma a votare è oltre il 70% dei cittadini: i complimenti di Secondo Amalfitano al sindaco, figlio di Ravello. Riportiamo di seguito le parole di Secondo Amalfitano:

Una bella lezione di senso civico ci viene dal comune di Magherno: ha votato per il rinnovo del Consiglio Comunale il 73,5 % degli aventi diritto.

Qualcuno dirà: embè, dove è la lezione ?

C’era una sola lista in competizione e bastava solo il 40% e 1 elettore affinché il candidato Sindaco e la lista intera potessero essere proclamati vincitori.

È chiaro che quel Sindaco e la sua maggioranza sono la spiegazione; è chiaro che quando amministri bene i tuoi cittadini hanno mille motivi per andare a votare.

Il Sindaco in questione è un figlio di Ravello, Amato Giovanni, ha amministrato Progetto Magherno ottimamente per 5 anni e oggi raccoglie i frutti del suo operato.

Orgoglioso di te e di esserti amico caro Giovanni, grazie per la tua testimonianza di impegno e dedizione per un comune piccolo, ma ricco di valori, che tu saprai continuare a migliorare.

Buon lavoro.