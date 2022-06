Eboli: disposta l’autopsia per il podista deceduto durante il Trial. È Francesco Gioviale il podista 47enne deceduto durante il Trial dei Monti Ebolitani: l’uomo, medico ed informatico, aveva appena iniziato l’ultimo chilometro di gara, quando il suo cuore ha smesso di battere.

Non è escluso che sia scivolato a causa di un malore: per questo motivo è stata disposta l’autopsia, che chiarirà le cause del decesso.