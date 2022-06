E’ morto il fondatore di Luxottica, Leonardo Del Vecchio. Il fondatore di Luxottica e presidente di EssilorLuxottica, si è spento a 87 anni all’ospedale San Raffaele di Milano in seguito a una polmonite non legata al Covid. Nato a Milano nel 1935 da una famiglia di emigrati pugliesi, ha vissuto la propria infanzia in orfanotrofio a Milano. A soli 26 anni ha creato dal nulla Luxottica, partendo da un piccolo terreno ad Agordo, in provincia di Belluno. Nel 2018 il gruppo viene fuso con il produttore francese di lenti Essilor di cui Del Vecchio deteneva una quota del 33% e di cui era presidente. Accreditato di un patrimonio personale di circa 27 miliardi di euro, Del Vecchio era, secondo la rivista Forbes, il secondo uomo più ricco d’Italia e il 62esimo al mondo. La sua ricchezza attraverso l’holding di famiglia Delfin quest’anno è stata valutata dalla rivista Forbes di circa 25 miliardi di euro.