E LA CHIAMANO EMERGENZA !

Sant’Agnello Ogni giorno, sui social, si aggiungono fotografie di traffico bloccato: ormai la definizione di “traffico impazzito” è superata giacché l’espressione starebbe ad indicare movimento, invece qui siamo ormai alla paralisi. Ogni anno ascoltiamo la solita LITANIA DELL’EMERGENZA, un’emergenza iniziata almeno cinquanta anni fa quando già si bloccava il centro di Vico Equense e il Corso Europa di Castellammare. Allora si pensò di ovviare con la costruzione della Sopraelevata sugli orti di Schito e con la galleria dello Scraio. Dopo mezzo secolo ci accorgiamo che (forse) è stato solo alleggerito il traffico su viale Europa ma che a bloccarsi ora è la sopraelevata e la stessa galleria di Vico Equense il cui centro urbano è ancora ammorbato dai mezzi di grande portata. È possibile che dopo mezzo secolo ancora invochiamo l’emergenza? Ancora non riusciamo a capire che il problema è strutturale e come tale di difficile, se non impossibile, soluzione. Dopo cinquanta anni ancora rincorriamo l’idea di una vita ordinata in penisola sorrentina; qualcuno ancora dichiara (dichiara solo) di impegnarsi per riportarci in una sorta di paradiso terrestre e non si accorge che gli strumenti che intende adoperare portano esattamente ad aggravare il problema. Al caos in cui oggi stabilmente viviamo aggiungeteci qualche nuova variante stradale (quella dei “cimiteri”), qualche funivia, un paio di percorsi meccanizzati verso le spiagge (a Sorrento e Vico), un megaospedale per centocinquantamila utenti nel caos della Piana sorrentina, un palazzo delle esposizioni con annesso stadio e parcheggio e qualche altra brillante “valorizzazione” in terra o in mare agevolata dall’eliminazione di qualche legge fastidiosa ed ecco completato il quadro di ciò che la Penisola sarà alla fine dei prossimi cinquanta anni.

Così come non siamo stati capaci di risolvere i vecchi problemi saremo capacissimi di aggravare le vecchie e nuove emergenze.

Nei precedenti cinquanta anni abbiamo avuto una classe politica incapace di vedere nel futuro sebbene in qualche modo tallonata da una realtà politica e culturale che, benché minoritaria, aveva cercato (senza riuscirci) di contrastare la straripante tendenza al suicidio; oggi abbiamo invece una classe politica che ignora il passato ed è incapace di leggere il presente; che improvvisa con arroganza e, soprattutto, senza contrasto in una realtà politica e culturale deprivata di ogni energia. Cosa succederà nei prossimi cinquanta anni? Azzardo una facile previsione: si concluderà il processo di periferizzazione a completamento della pessima urbanizzazione già consolidata intorno al golfo di Napoli. È quello il modello con buona pace per il sindaco di Sorrento.