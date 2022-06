Dopo due bronzi e un argento arriva l’oro per Angela Procida. Un mondiale fantastico, quello di nuoto paraolimpico in Portogallo per Angela Procida. Quattro medaglie in quattro gare in una settimana per la campionessa stabiese che, dopo due bronzi e un argento, ha concluso nel migliore dei modi con un oro nella gara finale di 200 stile! Ecco il commento di Angela al termine della gara: “E poi è arrivata lei…Campionessa del Mondo nei 200 Stile Libero. Credetemi che appena ho terminato la gara, non sapendo di aver vinto, ho guardato il mio tempo, ho notato che avevo migliorato il mio personale di 5 secondi, ero già felice così, migliorarmi sarebbe stata la mia vittoria. Ma poi è arrivata lei, la mia prima medaglia d’oro mondiale, ho cantato l’inno con amore, non posso spiegarvi le emozioni.

Il mio mondiale termina con un:

Oro 200 stile libero

Argento 50 dorso

Bronzo 100 dorso

Bronzo 50 rana con categoria superiore

Il mio sorriso parla da sé”.