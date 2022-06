Domani sera al via la 30esima edizione di “Positano Mare, Sole e Cultura”

Positano (SA) Domani sera con inizio alle ore 21:00 presso l’Hotel Palazzo Murat prenderà il via la XXX edizione della rassegna “Mare, Sole e Cultura” presieduta dal critico televisivo Aldo Grasso, organizzata da Enzo D’Elia in collaborazione con Mondadori e il Comune di Positano. In occasione delle celebrazioni dei 50 anni dalla scomparsa del più kafkiano degli scrittori e drammaturghi italiani, il bellunese Dino Buzzati (1906 – 1972), penna storica del Corriere della Sera, il tema della kermesse sarà: “Il tempo meraviglioso”. A Positano, a ben pensarci, il tempo trascorso da turisti e visitatori si rivela spesso “meraviglioso”, molto lontano da quello sperimentato dal sottotenente Giovanni Drogo nella sua Fortezza Bastiani, noioso, routinizzato e soprattutto privo di senso, aspettando Tartari che dal deserto non spunteranno mai. A inaugurare la trentesima edizione nella splendida dimora restaurata da Alfonso Cinque agli inizi del Novecento, sarà Rossana Dian, autrice con Monica Artoni del libro “Cucino sano con lo sgarro” e Camillo Ricordi, direttore del Diabetes Research Institute di Miami, fra i massimi esperti nel trapianto di “isole pancreatiche”, autore del volume “Il Codice della longevità sana”, entrambi editi da Mondadori. Monica Artoni e Camillo Ricordi rifletteranno sul tema “Il tempo di rinascere” col sindaco di Positano, Dr. Giuseppe Guida, che fin dall’inizio del suo mandato ha sempre mostrato interesse per la promozione culturale e attenzione, nel segno della continuità, per tutte quelle rassegne storiche di alto spessore che sono il fiore all’occhiello da molti lustri della sua città. All’incontro seguirà la cerimonia di consegna del “Premio Internazionale di Giornalismo Civile”, presieduto dal professor Arturo Martorelli e conferito dall’Istituto Italiano Îper gli Studi Filosofici, a personaggi che si siano distinti per l’impegno nella tutela dei diritti civili, nelle inchieste e nel coraggioso sostegno dei valori sociali. Quest’anno il premio andrà ad Aldo Cazzullo, editorialista e vicedirettore ad personam del “Corriere della Sera”, quindici anni a “La Stampa”, autore di venti libri sulla storia e sull’identità italiana, vincitore nel 2006 del premio Estense, per “I grandi vecchi” e, tra gli altri, dei premi Fregene, Hemingway, Cinqueterre, il Premio Nazionale Anpi “Benedetto Fabrizi”, il premio letterario “La Tore Isola d’Elba” per il romanzo “La mia anima è ovunque tu sia” (70mila copie, pubblicato in Germania da Beck) e il Premio Procida-Isola di Arturo-Elsa Morante, un eccellente eponente della nostra saggistica apprezzato anche all’estero.

Di Luigi De Rosa

