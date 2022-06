Domani il “duo cameristico tra ‘800 e ‘900”, presso la Sala Armonia Cordium di Napoli per i “Pomeriggi in arte” da un’idea di Keith Goodman

Napoli – Presso la Sala Armonia Cordium di Piazza Museo Nazionale n. 9, proseguono gli appuntamenti con la musica da camera, “Pomeriggi in Arte”, organizzati e promossi da Keith Goodman in collaborazione con l’Associazione Corale Giubileo. Domani, 15 giugno, alle ore 18.00, il pomeriggio in arte sarà dedicato al “duo cameristico tra ‘800 e ‘900” composto da Vittorio Sbordone al violino e dallo stesso Goodman, naturalmente al pianoforte, che eseguiranno Apres un réve di Gabriel Faurè e la Sonata n.5 op. 24 “la primavera” di Ludwig Van Beethoven. Due brani molto noti della vasta letteratura di Musica da Camera, affidati alla bravura di Keith Goodman, musicista italoamericano di scuola napoletana, (ha studiato presso il Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli), che ha al suo attivo centinaia di concerti in Italia e all’estero. Attualmente è Direttore stabile dell’Orchestra San Giovanni, fondata a Napoli nel 2009, e del Coro Vox Artis nel 2013. Ha al suo attivo numerose pubblicazioni discografiche ed editoriali. L’archeologo Vittorio Sbordone, invece, è diplomato in violino al Conservatorio “Domenico Cimarosa” di Avellino e collabora stabilmente con l’Orchestra San Giovanni diretta dal M° Goodman, ma vanta interessanti incursioni nel rock, nel folk e nel pop, insieme al suo Quartetto Archi d’Autore. La seconda parte del pomeriggio in arte sarà appannaggio del secondo recital affidato al duo Lucia Veneziani e Davide Valluzzi, che eseguiranno di Francis Poulenc, la Sonata per pianoforte a quattro mani del 1918, di Antonin Dvorak due Danze Slave op. 72 n.10 e op.46 n. 7 del 1878, seguiranno due Danze Ungheresi (n. 4 e n. 21) di Johannes Brahms e la Danza Macabra op. 40 di Camille Saint Saens. Concluderanno la loro performance pianistica con la celeberrima Rapsodia in Blue di George Gershwin. Lucia Veneziani e Davide Valluzzi , dopo aver conseguito col massimo dei voti la laurea di secondo livello in pianoforte presso il Conservatorio N. Piccinni di Bari, rispettivamente con i Maestri Gregorio Goffredo e Maurizio Matarrese, hanno debuttato nel 2014 nella città di Oulu, in Finlandia, in seguito all’assegnazione di una prestigiosa borsa di studio della Comunità Europea. Veneziani e Valluzzi vantano un’intensa attività professionale che li ha visti protagonisti di vari concerti sia solistici che cameristici, in formazione con alcuni dei più talentosi strumentisti, riscuotendo sempre un grande successo di critica e pubblico. Recentemente, inoltre, si sono esibiti per L’Accademia Filarmonica di Bologna presso la sala Mozart, in seguito per il Ravello Concert Society, per la Società Umanitaria di Milano, per il Teatro Bolivar di Napoli, per l’Associazione Culturale Musicale “Antithetis” di Acquiterme, per L’Ass. Musicale “Amici della Musica” di Udine, per l’Ass. Amadeus di Casamassima (BA), Ass. Ars Nova di Cerignola (FG), per la Fondazione Houck di Riva San Vitale in Svizzera, per l’Ass. Culturale Amici della Musica Mirandola (BO), per la Camerata Barese (con l’esecuzione delle Sinfonie n. 3 e n. 4 di Beethoven trascritte per p.f. a 4 mani da Ulrich), ottenendo sempre ottime recensioni.

a cura di Luigi De Rosa

Link utili: https://www.facebook.com/Sala-Armonia-Cordium-108068478472433

Corale Giubileo: https://coralegiubileo.it/chi-siamo/

Vittorio Sbordone

Lucia Veneziani e Davide Valluzzi