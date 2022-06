Domani comincia l’estate: l’appello ai sindaci degli operatori turistici della Penisola Sorrentina

Domani comincia l’estate. Gli operatori turistici della Penisola Sorrentina rivolgono un appello ai loro primi cittadini: istituzione tavolo permanente accessibilità in Penisola Sorrentina e firma della convenzione con l’agenzia regionale del turismo.

In occasione dell’inizio dell’estate 2022,gli operatori del settore turistico hanno rivolto un augurio di buon lavoro ma soprattutto un appello ai Sindaci dei Comuni della Penisola Sorrentina.

Una estate che arriva dopo due anni drammatici per i nostri territori, colpiti violentemente dalle conseguenze del Covid in quanto Zone a Turismo Prevalente.

È importantissimo che i Sindaci dei Comuni della PenisolaSorrentina, uniti ,facciano loro la richiesta trasmessa alla Regione Campania di istituire il Tavolo Permanente per l’accessibilità in Penisola Sorrentina (ad oggi la principale priorità del territorio non è affrontata in alcuna sede istituzionale) e che firmino la Convenzione con l’Agenzia Regionale per il Turismo, pre condizione per presentare progetti e iniziative che coinvolgano l’intero territorio.

Sarebbero due segnali significativi , alla vigilia della stagione estiva, che darebbero ulteriore convinzione sulla importanza di procedere uniti, istituzioni e operatori.

Sappiamo che nei prossimi giorni i Sindaci dei Comuni della Penisola Sorrentina incontreranno sia il Presidente di Confindustria Napoli Costanzo Pecci Iannotti sia il Ministro del Turismo Garavaglia.

Siamo fiduciosi che in queste due importanti occasioni per il nostro territorio, la loro voce autorevole possa esprimere la compattezza dell’intero Comprensorio per affrontare le priorità del nostro settore e dell’economia locale.

Accessibilità e mobilità in Penisola Sorrentina, regolamentazione del settore extralberghiero, mancanza di personale e formazione qualificata protezione del mare,costi dell’energia sono alcune tematiche che necessitano di grande compattezza.

Sergio Fedele

Presidente Atex Campania

Giovanni Rosina

Associazione Charter Campania

Mauro Di Maio

Presidente Chiavi D’Oro FAIPA

Vincenzo Ercolano Presidente Confcommercio Sorrento

Gianluca Di Carmine

Presidente Confcommercio Piano

Fabio Colucci

Presidente Club dei 500

Nino Fiorentino

Associazione Guide Sorrento

Giulio Galano

Presidente Le Chiavi D’Oro Campania Felix

Marinella Longobardi

Presidente Provinciale Stabilimenti Balneari

Salvatore Severi

Presidente Associazione Cuochi Penisola

Annamaria Staiano

Associazione Italiana Housekeeper