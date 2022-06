Domani a Luino l’ultimo saluto al 29enne Andrea Rossi. Anche ad Amalfi il toccante manifesto funebre

Domani, venerdì 24 giugno, a Luino saranno celebrati i funerali di Andrea Rossi scomparso a soli 29 anni dopo aver perso la sua lotta contro il cancro. Andrea viveva a Luino, in provincia di Varese, ma entrambi i genitori sono di origini amalfitane. Nel 2014 Andrea scoprì di essere affetto da una forma di tumore molto aggressivo per il quale non era sufficienti le cure tradizionali e la sua unica speranza era quella di sottoporsi ad una terapia sperimentale in Israele. Per poterlo fare lanciò un appello ed una raccolta fondi che anche noi di Positanonews facemmo nostra divulgando la sua richiesta di aiuto.

Dopo aver effettuato l’ultimo ciclo di cure in Israele circa un mese fa, Andrea era stato ricoverato all’ospedale di Luino a seguito del peggioramento delle sue condizioni. Alla fine la malattia ha vinto strappando Andrea all’affetto della sua famiglia e di tutti coloro che lo hanno amato.

Toccante il manifesto funebre che è stato affisso anche ad Amalfi: «La famiglia esprime un grazie di cuore a quanti, con la loro generosità, gli permisero di accarezzare un sogno, iniziando le cure allo Sheba Medical Center in Israele. Il sorriso che ti ha contraddistinto, la voglia di vivere siano per noi la tua eredità. Grazie Andrea».

In questo momento così doloroso noi della redazione di Positanonews ci stringiamo con affetto al papà Silvio, alla mamma Mirella, alla sorella Isabella, al fratello Marco ed a tutti coloro che l’hanno amato e sostenuto in questa lunga e dolorosa battaglia e che fino all’ultimo hanno sperato in un miracolo.

Ora Andrea è un angelo, finalmente libero dal dolore e dalla sofferenza.