Domani 22 giugno iniziano gli esami di maturità, ecco come saranno

Domani 22 giugno iniziano esami di maturità, ecco come saranno. Manca sempre meno agli esami di stato, meno di 24 ore separano 539.678 fra studentesse e studenti alla Maturità 2022. Le date per le prove degli Esami di Stato si avvicinano: il 22 giugno alle si inizierà con la prima prova di italiano predisposta su base nazionale. Dei 522.873 candidati interni, saranno 92.828 gli studenti dagli istituti professionali, 167.718 dagli Istituti tecnici e 262.327 dai Licei. Ecco come sarà articolato l’Esame.

Prima prova

La prima prova scritta ,ovvero il tema di italiano, sarà composto da sette tracce con tre diverse tipologie:

analisi e interpretazione del testo letterario

analisi e produzione di un testo argomentativo

riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità.

Seconda prova

La seconda prova per quest’anno sarà affidata ai singoli istituti e sarà oggetto delle discipline caratteristiche dei vai indirizzi di studio. Lingua e cultura latina per il Liceo classico, Matematica per lo Scientifico, Economia aziendale per l’Istituto Tecnico, Settore economico, Indirizzo “Amministrazione, finanza e marketing”, Igiene e cultura medico-sanitaria per l’Istituto Professionale, Settore Servizi, Indirizzo “Servizi socio-sanitari”.

I docenti che insegnano la disciplina oggetto della seconda prova, e che faranno parte della commsione d’Esame, dovranno elaborare tre proposte di tracce. Le tracce saranno basate sulle informzioni contenute nei documenti predisposti dai Consigli di classe. Il giorno della prima prova sarà sorteggiata la traccia che tutte le classi coinvolte svolgeranno. Nel caso in cui è presente una sola classe, di un determinato indirizzo, le tre tracce proposte saranno elaborate dalla sottocommissione sulla base delle proposte del docente che insegna quella disciplina oggetto della seconda prova.

Il colloquio orale

Il colloquio orale si baserà sull’analisi di un materiale scelto dalla Commissione (un testo, un documento, un problema, un progetto).

Il candidato nel corso dell’orale dovrà dimostrate di aver acquisito i contenuti e i metodi di studio delle singole discipline quindi di aver delle buone competende di Educazione civica.

Metodi di valutazione

La valutazione finale resta in centesimi. Al credito scolastico sarà attribuito fino a un massimo di 50 punti. Per le prove scritte, a quella di Italiano saranno attribuiti fino a 15 punti, alla seconda prova fino a 10, al colloquio fino a 25. Sarà possibile ottenere la lode. Per il colloquio, è prevista la possibilità della videoconferenza per i candidati impossibilitati a lasciare il proprio domicilio, condizione che andrà, comunque, documentata.

Possibili tracce della prima prova 2022

Le possibili tracce divise per ambito:

ANNIVERSARI LETTERARI

700 anni dalla morte di Dante Alighieri

100 anni dalla morte di Giovanni Verga

125 anni dalla nascita di Montale

110 anni dalla morte di Giovanni Pascoli

100 anni dalla nascita di Pier Paolo Pasolini

50 anni dalla morte di Dino Buzzati

180 anni dalla nascita di Antonio Fogazzaro

ANNIVERSARI STORICI

150 anni dalla morte di Giuseppe Mazzini

80 anni dall’attacco di Pearl Harbour

20 anni dall’attentato alle Torri Gemelle

30 anni dalla stipula del trattato di Maastricht

ANNIVERSARI SCIENTIFICI

380 anni dalla morte Galileo Galilei

140 anni dalla morte di Charles Darwin

ANNIVERSARI DI CULTURA GENERALE

70 anni dalla morte di Maria Montessori

70 anni fa fu incoronata Elisabetta II

25 anni dalla morte di Diana Spencer