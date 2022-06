Dolore a Bellizzi per l’improvviso decesso del 16enne Francesco

L’intera città di Bellizzi è avvolta dal dolore per la prematura ed improvvisa scomparsa del 16enne Francesco, conosciuto affettuosamente come Checco.

Mimmo Volpe, sindaco della città, ha pubblicato un commosso post sul suo profilo Facebook: «Solo tanta tristezza in questo momento. Un abbraccio al Papà e alla Mamma di Francesco (Checco per gli amici). Non ci sono parole per un ragazzo di 16 anni che si è spento all’improvviso. Come si fa a rincuorare i suoi cari e i suoi affetti. Ci stringiamo al dolore immenso. Che la terra gli sia lieve”.

Non si conosco le cause del decesso. Da una prima ricostruzione sembra che il 16enne sia stato colpito da un malore che non gli ha lasciato scampo.

La redazione di Positanonews desidera stringersi al dolore dei familiari in questo momento di profondo dolore.