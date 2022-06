Dolore a Bellizzi: Francesco muore a soli sedici anni. Comunità sconvolta, forse un malore

Dolore a Bellizzi: Francesco muore a soli sedici anni. La comunità di Bellizzi è sconvolta per la morte improvvisa di Francesco, un ragazzino di sedici anni. Al momento non si conoscono le cause del decesso, si presuppone un malore. A dare il tragico annuncio è stato il sindaco Mimmo Volpe, attraverso un post sul canale Facebook: “Solo tanta tristezza in questo momento. Un abbraccio al Papà e alla Mamma di Francesco (Checco per gli amici). Non ci sono parole per un ragazzo di 16 anni che si è spento all’improvviso. Come si fa a rincuorare i suoi cari e i suoi affetti. Ci stringiamo al dolore immenso. Che la terra gli sia lieve.”

Comunità sconvolta, tanti i commenti degli amici, forse un malore la causa del decesso.