Diocesi di Teggiano-Policastro: celebrati i 10 anni di Ordinazione Episcopale del Vescovo Mons. Antonio De Luca.

Presente a tale evento memorabile del 1° giugno 2022 anche il Conte Cav. don Attilio De Lisa proveniente dal Comune di Sanza nel sottolineare che è stato presente anche prima presso la Cattedrale di Napoli con la sua consacrazione da parte Sua Em. Rev. Card. Crescenzio Sepe e dopo al suo insediamento a Teggiano con lo stesso Cardinale e chi lo ha preceduto Mons. Angelo Spinillo attuale Vescovo di Aversa.

Va un caloroso saluto agli amici avvocato Angelo Paladino Presidente dei UGCI (Unione Giuristi Cattolici Italiani) e avvocato Daniele Manzolillo Presidente Provinciale delle ACLI Salerno.

Infatti nel pomeriggio, il Vescovo della Diocesi di Teggiano-Policastro, Padre Antonio De Luca, ha presieduto alle ore 18.00 nella Cattedrale di Teggiano la Celebrazione di ringraziamento per il 10° anniversario della sua Ordinazione Episcopale e dell’Inizio del ministero in Diocesi.

L’ordinazione del Vescovo De Luca, avvenne come già ribadito nel gennaio del 2012 nella Chiesa Cattedrale di Napoli di cui presente anche il Sottoscritto.

Le celebrazioni per il decimo anniversario sono state rimandate a causa dell’emergenza legata alla pandemia coronavirus covid-19.

La Celebrazione è stata anche trasmessa in diretta sulla pagina facebook della Diocesi di Teggiano-Policastro. Inoltre presenti molti Presbiteri (Vallo di Diano, Cilento,Alburni), Diaconi, Sindaci (Teggiano.,San Rufo, Padula,San Giovanni a Piro, Ispani, Polla, Monte San Giacomo, Caselle in Pittari, Sicignano degli Alburni, Ottati, Sala Consilina, Atena Lucana, Pertosa, San Pietro al Tanagro, ecc.), le Forze Armate (Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Municipale).

Dal Conte Cav. don Attilio De Lisa in qualità di Cavaliere dell’Ordine Equestre Pontificio di San Silvestro Papa della Santa Sede – Vaticano, Referente del Vescovo alla Formazione della Cultura Sociale, Referente del presente Parroco don Giuseppe Spinelli presso gli uffici diocesani e dipendente di ruolo dell’ASL Salerno al Presidio Ospedaliero Ospedale dell’Immacolata di Sapri.

Infine la vicinanza di sempre alla Parola del Signore Gesù (Via, Verità e Vita) e della Madre Chiesa Cattolica oltre la stima alla Politica Italiana, alla Giustizia e alle Forze Armate.