Dieter Richter: “La nostra amata Costiera Amalfitana sta sempre di più in pericolo di perdere il suo charme secolare”.

Il filologo e scrittore tedesco, cittadino onorario di Amalfi, si è visto negata la possibilità di un bagno alla spiaggia di Atrani.

Al Direttore di POSITANONEWS

Gentile Direttore, caro Michele,

“Nihil enim semper floret”, niente sta sempre in fioritura, leggiamo in Cicerone, e sembra che anche la nostra amata Costiera Amalfitana segua questa regola: sta sempre di più in pericolo di perdere il suo charme secolare. Non parliamo del

turismo di massa, del traffico caotico, dell’inquinamento dell´aria e di altre cose “importate”. Parliamo di una certa mentalità “interna”. Ieri volevo fare – come da tanti anni – il mio solito bagno alla spiaggia di Atrani. Mi è stato dichiarato dal nuovo gestore che non è più possibile di affittare come persona singola un lettino singolo, e che dovevo per forza prenderne due al prezzo di 35 Euro. La mia proposta di prenderne uno al prezzo di 17,50 Euro è stata respinta: Il minimo di entrare alla spiaggia è l´affitto di due lettini. Secondo me si tratta non solo di una stupidità ma di una chiara discriminazione di persone single (soprattutto in età avanzata) e dunque evidentemente in contrasto con la Costituzione della Repubblica Italiana che parla al § 3 della pari dignità dei cittadini “senza distinzione di condizioni personali e sociali”. Come amico della Costiera da una mezza vita nonché Cittadino Onorario di Amalfi mi fa arrabbiare una tale mentalità che continua a distruggere l´immagine di un paesaggio che una volta si poteva chiamare “divino”.

Con distinti saluti

Dieter Richter