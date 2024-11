Didier Drogba al Global Youth Tourism Summit. La Masterclass di oggi è stata dedicata allo sport. L’incontro ha avuto inizio alle ore 12.00 presso la Sala Ulisse con la partecipazione di Didier Drogba, ex attaccante del Chelsea e leggenda della Costa d’Avorio, che si è sempre distinto in patria per il suo contributo sociale.

Durante l’incontro Drogba ha fatto un breve excursus della sua vita dopo di che ha parlato dei suoi sogni ed ha raccontato che fin da piccolo aveva una passione incontenibile, quella di prendere a calci un pallone e che il suo sogno più grande era quello di diventare un calciatore famoso. In seguito, con una gentilezza immane, ha risposto alle innumerevoli domande che gli venivano fatte dai partecipanti al summit e rivolgendosi a tutti i ragazzi presenti in sala li ha incoraggiati a seguire i propri sogni e li ha esortati a sviluppare alcuni valori come l’impegno, il duro lavoro, il rispetto, la passione e l’amore per quello che si fa.