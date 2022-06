Danza, al Teatro delle Rose Serata Spettacolo delle Meraviglia dell\'ecole et balet di Manuela Carrino

Domenica 26 giugno , presso il Teatro delle Rose a Piano di Sorrento (Na), alle ore 18,00 si terrà lo “Spettacolo delle meraviglie”, serata di fine corso della Ecole e ballet di Manuela Carrino.

Esibizione coreutica, tra gli altri, di Miriana Izzo Costabile nel balletto di repertorio classico ,”Bluebeard”, e Michele Contini e Fabiana Formicola, nei titoli di “Alice in the wonderland”, “Cantautore” e “Euphoria” per il modern-contemporary e l’hip hop! Chiude la serata danzante la performance dei primi corsi preparati da Maria Rosaria Maisto nella suite di “Biancaneve e i sette nani”.