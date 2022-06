Dalla Sicilia con Amore: tappa anche a Pompei del nuovo progetto Aido per la donazione degli organi. Prenderà il via domani, sabato 11 giugno, il nuovo progetto Aido “Dalla Sicilia con Amore”, che vuole promuovere e sensibilizzare la collettività alla cultura della donazione di organi e tessuti. Il progetto prevede un percorso in bicicletta in solitaria di oltre mille chilometri, che verrà effettuato da un ciclista amatoriale di Partinico, Michail Speciale.

Michail Speciale partirà da Partinico l’11 giugno, per arrivare a Roma, presso la sede di Aido Nazionale, il 18 giugno, in concomitanza con l’Assemblea Nazionale Intermedia che si svolgerà il 18 e 19 giugno 2022, alla presenza di tutti i presidenti regionali d’Italia, coinvolti: Sicilia, Calabria, Basilicata, Campania, Lazio.

L’impresa odierna, così come quella scorsa, nasce in solitaria, ma con l’obiettivo di raccogliere compagni di viaggio direttamente sul percorso, aggregando chiunque volesse percorrere con lui anche solo un tratto di strada condividendo chilometri e, soprattutto, il messaggio d’amore di Aido, un Sì alla donazione, un Sì alla speranza, un Sì alla vita.

“Sono orgogliosamente iscritto all’AIDO dal 2015 – afferma Michail che di Speciale non ha solo il cognome – e con questo giro vorrei sensibilizzare le persone alla tematica della donazione di organi e tessuti e portare più sottoscrizioni all’Associazione, raccolte durante il mio percorso”.

Ad animare Speciale, la propria sofferta esperienza: il decesso del padre mentre era in attesa di trapianto e col quale aveva programmato il Periplo della Sicilia effettuato, poi, lo scorso anno dedicandolo alla sua memoria. Dal genitore Michail ha ereditato l’impegno per il sociale e la consapevolezza dell’importanza della diffusione della cultura della donazione: attualmente sono più di 8.000 i pazienti in lista d’attesa, con la vita sospesa nella speranza di un trapianto.

LE TAPPE DEL PERCORSO

11.06 › Partinico – Santo Stefano di Camastra

12.06 › Santo Stefano di Camastra – Messina – Reggio Calabria

13.06 › Villa San Giovanni – Amantea

14.06 › Amantea – Policoro

15.06 › Policoro – Potenza

16.06 › Potenza – Pompei

17.06 › Pompei – Sperlonga

18.06 › Sperlonga – Roma

L’iniziativa di Michail Speciale, subito sposata dalla presidente di Aido Sicilia, Paola Pisciotta, è patrocinata da Aido Nazionale, dall’ARS-Assemblea Regionale Siciliana, dal CRT-Centro regionale Trapianti Sicilia oltre che da Aido Calabria, Aido Basilicata, Aido Campania e Aido Lazio.