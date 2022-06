Dalla Russia a Positano: “Difficile arrivare qui, ma i sogni diventano realtà”

Viste le forti tensioni europee, i russi hanno disdetto nei mesi addietro le prenotazioni per far visita alla costiera amalfitana o per celebrarvi il matrimonio: milioni di euro persi a Positano e Ravello tra matrimoni e vacanze. Dopo due anni difficili a causa della pandemia, il turismo si riprende nonostante tutto, ma risulta quasi impossibile per russi e ucraini raggiungere il Bel Paese. Scrollando i post su Instagram, tuttavia, ci si imbatte in alcuni vacanzieri russi a Positano, tra cui Victoria Aladova. Non si tratta di un personaggio famoso, eppure il suo post in cui cita di aver incontrato difficoltà per raggiungere l’Italia, è diventato virale. Potrei scrivere un lungo post – scrive Victoria – su quanto sia stato difficile arrivare qui. Soprattutto adesso. Ma i sogni devono diventare realtà. Com’è bello quando c’è una persona che trasforma i tuoi sogni in realtà. Questa è la Positano che conosciamo, la Positano che ci piace e che accoglie incondizionatamente e a prescindere da ragioni politiche, sociali e culturali.