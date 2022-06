Dalla Penisola Sorrentina per un tour di 30km in canoa nel Cilento

Ben 30 chilometri tra le splendide acque del Cilento: è l’impresa che si sono posti come obiettivo i quattro membri della Lega Navale Sorrento che, partendo dalla città di Meta in Penisola Sorrentina, raggiungeranno Agropoli per un tour Agropoli-Maratea. Partiremo da Agropoli e faremo 4 giorni Agropoli-Maratea – raccontano. Sono 30 chilometri in canoa. Quattro soci della Lega Navale Sorrento. Vi invitiamo a venire in canoa. Abbiamo la terza età che viene in canoa. Riprendiamo questa attività al solstizio d’estate. Tornano finalmente queste iniziative a contatto con il territorio, un territorio unico tra le acque della costa di Sorrento, Amalfi e il Cilento. Complimenti agli sportivi che intraprenderanno questo cammino, o meglio, questa remata