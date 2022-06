Dal 3 al 10 luglio al via la 12a edizione del Social World Film Festival

Vico Equense (NA) Sarà Toni Servillo l’ospite d’onore della 12a edizione del Social World Film Festival, che si terrà dal 3 al 10 luglio 2022 a Vico Equense con la direzione del regista Giuseppe Alessio Nuzzo, e sarà aperta dal film “Magda” del regista ucraino Danys Soboliev, in anteprima italiana. Toni Servillo, tra gli attori italiani più famosi in Italia e all’estero aprirà la Mostra internazionale del cinema sociale domenica 3 luglio quando riceverà il Golden Spike Award alla carriera e firmerà il Wall of Fame, il monumento al cinema che campeggia nel centro della città. Nel pomeriggio, inoltre, sarà protagonista di una masterclass di recitazione per studenti e aspiranti attori. Sempre all’insega della ricerca dei migliori talenti cinematografici in circolazione, il “Social World” ha selezionato per il 2022 ben 121 opere tra lungometraggi, documentari e cortometraggi nelle 12 sezioni in concorso e fuori concorso, tra cui 86 in anteprima e oltre a 348 titoli inseriti nel Mercato Europeo del Cinema Giovane e Indipendente. Novità di quest’anno il Premio della Critica Sncci, con una giuria formata da tre critici cinematografici grazie all’accordo con Afic, di cui il festival è membro. Sempre in linea con l’Afic, verrà adottato il protocollo “green” attraverso l’applicazione di modelli operativi più sostenibili come ad esempio lo spostamento attraverso mezzi pubblici o elettrici, prediligere luoghi all’aperto, ridurre la quantità di documenti stampati incoraggiando il formato digitale e allestimenti con materiale riciclato certificato. Ma quest’anno non poteva mancare l’omaggio, in primis, alla grande Monica Vitti che campeggerà sulla locandina ufficiale, ma anche ai 100 anni dalla nascita di Pier Paolo Pasolini e ai 50 anni dall’uscita di “Totò a colori” (Steno, 1952), la cui scena iniziale, come ben sanno i cultori del Principe della Risata, fu girata a Vico Equense, precisamente nel borgo di Santa Maria del Toro. Non ci saranno però solo proiezioni ma anche occasioni per giovani autori di mettersi in mostra grazie a NABA – Nuova Accademia di Belle Arti, e Fondazione Cinema per Roma che ospiterà studenti e neo-diplomati di cinema selezionati per lo Z-Pitch Contest e darà loro la possibilità di presentare i progetti anche alla platea di professionisti che ogni anno partecipano alle attività industry del Social World Film Festival. Organizzato dal Comune di Vico Equense, guidato dal sindaco Giuseppe Aiello, il Social World Film Festival offre l’esclusiva possibilità di partecipare agli eventi internazionali, che in dieci anni hanno coinvolto trenta città dei cinque continenti.

A cura di Luigi De Rosa

Link utili: https://socialfestival.com/it/

Giuseppe Aiello, Sindaco di Vico Equense

Totò a colori è un film del 1952 diretto da Steno (Stefano Vanzina) per approfondimenti sulla storia della cinematografia nelle due costiere vi consiglio “Sorrento Movies – Il Cinema in Costiera” di Antonino De Angelis (Edizioni La Conchiglia Capri)