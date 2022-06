Da Sorrento a Parigi: ecco Mejoy, la start up di Insigne e Ferraiuolo ai vertici mondiali della Blockchain. Da Sorrento a Parigi, ai vertici mondiali della Blockchain per una possibile collaborazione con Algorand Foundation, la società che fa capo a Silvio Micali, matematico e professore di informatica dell’università MIT di Boston, vincitore del premio Turing, noto come il ‘Premio Nobel dell’informatica’.

Sviluppo software, digital marketing, content creating: sono questi i capisaldi di ‘Mejoy’, start up campana nata nel 2020 su iniziativa di due imprenditori di Sorrento, Davide Insigne (34 anni) e Antonio Ferraiuolo (34 anni).

Grazie ad un evento organizzato da NaStartUp, acceleratore delle Startup partenopee, i due sono stati notati da Algorand Foundation per realizzare in team con Marco Caldarazzo e con Sergio Caserta (Algorand Champion), il progetto “AlgoWifi” che certifica tramite Blockchain (pubblico registro condiviso ed immutabile) le visualizzazioni delle campagne pubblicitarie che avvengono su reti pubbliche e private. Una rivoluzione nel mondo dell’advertising (pubblicità).

Insigne e Ferraiuolo hanno così fondato Mejoy, la start up napoletana nel settore dell’informatica scelta dalla società di Micali per le sue idee innovative e per analoghe tipologie di piattaforme. La Mejoy ad aprile scorso ha preso parte al Paris Blockchain Week Summit, evento internazionale di confronto diretto tra esperti di tecnologia e blockchain, ed ha partecipato all’evento esclusivo organizzato dalla Algorand Foundation.

Davide Insigne e Antonio Ferraiuolo, entrambi 34enni, sono nati a Sorrento e da diversi anni si interessano di piattaforme web, digital marketing, blockchain, criptovalute, Nft. In piena pandemia hanno avviato la Mejoy come holding per gestire molteplici progetti, con la prospettiva di offrire formazione e lavoro ai giovani del territorio, sopratutto nel digitale, settore in cui la Penisola Sorrentina, la Campania ed il Sud Italia sono carenti in termini di opportunità e nuovi stimoli.