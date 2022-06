Da oggi sulle maggiori piattaforme “African Baby”, il tormentone dell’estate 2022 in Costa d’Amalfi e non solo

Salerno – “African Baby” è il brano d’esordio dell’ex ballerino di “Amici” (2009) di Maria De Filippi Gabriele Manzo, che promette di diventare il vero tormentone della pop music in Costa d’Amalfi. Gabriele Manzo nato a Port Harcourt, meglio nota come Garden City, città petrolifera della Nigeria del Sud, da padre italiano e madre nigeriana è cresciuto a Vietri sul Mare, vincitore, nel 2016, di un argento ai campionati europei IDO, per tre volte invece merita la prima piazza ai Campionati italiani FIDS. Il trentaduenne, cantante e ballerino, ha fatto parte dei FourONE, è insegnante professionista di hip hop, ha studiato in Repubblica Ceca, Francia, Spagna, Germania e Inghilterra. Non ha mai nascosto l’orgoglio per le proprie origini nigeriane. La sua musica è il giusto mix tra culture, quella italiana e quella africana, anche il linguaggio adottato nel brano è quasi un tentativo di esperanto hip hop, dove i termini spain-english si fondono con quelli Igbo. “African Baby” ha la freschezza della brezza che si leva all’imbrunire, si arrampica tra le case variopinte che sfidano da sempre il sole della Divina, che così bene ha immortalato Michele Theile nelle sue tele, ma la melodia ha il ritmo e la poesia di una madre d’Africa che incoraggia il figlio, come i versi del grande Wole Solyinka “Il sudore non è un tributo ma è il lievito/Che si affida alla terra. “African Baby”, pubblicato e distribuito su tutte le piattaforme streaming dall’etichetta discografica Bit & Sound Music, è un progetto che nasce dopo l’incontro dell’artista con il produttore discografico Tino Coppola che ha creduto subito nelle sue capacità autoriali e musicali, organizzando e coordinando in breve tempo un team di produzione internazionale per l’esordio sulla scena musicale italiana. Il brano è molto orecchiabile ed ha le potenzialità per diventare un tormentone. Per Gabriele Manzo, insegnante internazionale di danza e titolare di una scuola di danza “House of dance” a Vietri, la danza è vita, uno strumento di conoscenza, di condivisione d’idee, una forma di crescita; la musica, la composizione e il lancio di questo brano un ulteriore momento di arricchimento interiore, step di perfezionamento nella propria carriera.

A cura di Luigi De Rosa

Gabriele Manzo, hip hop dancer

Link utili: https://www.facebook.com/houseofdanceasd