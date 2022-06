Da oggi stop all’obbligo di mascherina, resta solo per i trasporti. Da oggi, lunedì 15 giugno si dirà un ulteriore addio alle mascherine. Non serviranno più al cinema, nei teatri e alle manifestazioni sportive al chiuso.

L’ipotesi è che verrà prorogato l’obbligo fino a fine settembre per mezzi di trasporto (“luoghi più affollati e dove ci vuole ancora un po’ di prudenza”), nelle Rsa e negli ospedali, ha detto il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, su Radio Capital sottolineando che si tratta “pochissime restrizioni ancora”.

“Dopo 2 anni”, ha aggiunto Costa, “credo sia giunto il momento di dare fiducia ai cittadini. C’è una consapevolezza diversa”. È un atto di fiducia “nei confronti dei cittadini che da due anni e mezzo rispettano regole, restrizioni, nei confronti di quei cittadini che hanno aderito in maniera importante alla campagna di vaccinazione. D’altronde l’obiettivo è quello di convivere con la pandemia e questo vuol dire tornare alla vita sociale, alla normalità“.

“Per quanto riguarda gli uffici e i luoghi di lavoro – ha precisato Costa – già ad oggi non vi è più una norma che preveda l’obbligo”.

Proprio sui mezzi di trasporto si è espresso anche il ministro della Salute, Roberto Speranza: “La valutazione è in corso”, ha spiegato. La decisione definitiva verrà presa nel Cdm di oggi, ma l’indicazione sembra essere quella di una proroga sui mezzi di trasporto anche nell’ottica di proteggere i più fragili. In una bozza del decreto trasporti visionata dall’Ansa si parla di proroga fino al 30 settembre su tutti i mezzi di trasporto (autobus, metro, treni, aerei, navi, ncc ecc).

Delle mascherine ha parlato anche il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri a Sky TG24, l’8 giugno, che ha precisato come rimanga “consigliabile” avere la mascherina “sempre a portata di mano”. “Anche se dovesse essere tolta l’obbligatorietà per mezzi pubblici o aerei, personalmente io la terrei a portata di mano. Se in due settimane dovessimo avere due tre volte i contagi di oggi, questa posizione dovrei rivederla”.

Poi una precisazione sul post estate: “A settembre, ottobre e novembre faremo i conti poi con cosa accadrà. L’endemia del virus ci porterà a conviverci, come per altri virus. Il 2022 è un anno di transizione, prossimo anno saremo più tranquilli. Fondamentale resta l’opera di vaccinazione”.