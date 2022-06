Da oggi le targhe alterne in Costiera amalfitana ECCO ORDINANZA INTEGRALE . I controlli partono da Positano

Da oggi le targhe alterne in Costiera amalfitana ECCO ORDINANZA INTEGRALE . I controlli partolo da Positano . Si stanno sentendo varie cose a proposito di controlli, qualcuno dice dai Colli di San Pietro a Piano di Sorrento, ebbene non è così, il divieto vale per i centri urbani della Costa d’ Amalfi e basta. Ci sono due problemi seri , la mancanza di segnaletica che l’ANAS dovrebbe apporre e comunicare già dall’autostrada Napoli Salerno A3 , anche se all’ingresso della S.S. 163 c’è, e sopratutto la mancanza di personale sufficiente a controllare effettivamente, le targhe alterne verranno applicate veramente quando ci sarà la ZTL con telecamere. L’ordinanza dal 15 GIUGNO è entrata in vigore l’ordinanza dell’ANAS che prevede sulla S.S. 163 Amalfitana, in provincia di Salerno, alcuni limiti e divieti, fra cui lo scarico oltre le 9 e circolazione a mezzi pesanti e le targhe alterne. SI PARTE DA OGGI SABATO 18 GIUGNO, quindi con il divieto alle targhe pari, esclusi i residenti e i mezzi a due ruote , gli altri circolano, quindi, solo se hanno le targhe dispari in Costa d’ Amalfi .

DOMENICA 19 GIUGNO , GIORNO DISPARI, INVECE C’E’ IL DIVIETO PER LE TARGHE DISPARI

Il divieto vige quindi da Positano a Praiano, Furore, Conca dei Marini, Amalfi, Atrani , Ravello, Minori, Maiori, Cetara e Vietri sul mare, lungo la strada statale amalfitana 163 che corre sulla costa d’ Amalfi

Difficile fare applicare tale ordinanza considerata la limitatezza delle forze dell’ordine con poco personale, sarebbe necessaria la ZTL con le telecamere, ma questo ancora non è possibile, in ogni caso se si viene fermati si prende una contravvenzione.

I sindaci di Minori e Maiori , che hanno chiesto un incontro alla conferenza dei sindaci della Costa d’ Amalfi , e albergatori sono contrari alle targhe alterne, ma anche al divieto di circolazione di bus, per vari motivi, molti ritengono che vadano assimilati ai residenti gli ospiti nelle strutture ricettive. Anche per i lavoratori, con le auto, ci sono problemi, molti vengono da Agerola e Vico Equense e dalla Penisola Sorrentina.

Ma l’ordinanza è stata oggetto di ricorsi al TAR Campania tutti persi, ricordiamo che le associazioni della Costiera amalfitana hanno raccolto oltre diecimila firme per limitare il traffico. Riteniamo che non sia sufficiente neanche questa limitazione .

Anche i sindaci della Costa di Sorrento , comunque, stanno pensando a chiedere al Prefetto di Napoli limitazioni e targhe alterne , come ci ha riferito il sindaco di Meta Peppe Tito. Il traffico quest’anno è insostenibile

A cosa serve la circolazione a targhe alterne?

La circolazione a targhe alterne è il meccanismo limitativo della circolazione stradale che consiste nel lasciar circolare, a giorni alterni, i veicoli la cui targa ha come ultima cifra un numero pari o dispari.

Per quanto riguarda la Costiera Amalfitana, che nel periodo estivo si trova a dover fare i conti con la grande problematica della viabilità, tra lunghe code di automobili e sosta selvaggia, nel 2019 l’Anas con ha emanato un’ordinanza, attualmente ancora in vigore.

CLICCA QUI PER L’ORDINANZA INTEGRALE

Dunque tornano in vigore le targhe alterne lungo la strada statale 163 la principale arteria della Costiera Amalfitana. Il provvedimento valido per i finesettimana dalle ore 10 alle ore 18, resterà in vigore fino al prossimo 30 settembre, per quanto concerne il sabato e la domenica.

a nei giorni di sabato e domenica delle settimane comprese tra il 15 giugno ed il 31 luglio e tra 1’1

settembre ed il 15 ottobre, nonché per l’intero mese di agosto, il transito a targhe alterne di tutti gli

autoveicoli dalle h. 10.00 alle h. 18.00, esclusi i residenti nei 13 Comuni della Costa d’Amalfi

Nello specifico l’ordinanza Anas 340/2019 vieta la circolazione nei giorni con data dispari per le targhe con ultima cifra dispari, mentre nei giorni con data pari la circolazione lungo la ss163 è vietata alle auto con targa pari.

Si tratta di un provvedimento che non riguarda i residenti nei tredici comuni della Costiera Amalfitana. Possono circolare liberamente anche i veicoli al servizio di titolari di contrassegno H purché presenti a bordo dello stesso, taxi, NCC, mezzi di soccorso e Forze di Polizia.

Solo con l’entrata in vigore, da oggi, dell’ordinanza, che vedrà, da sabato, il divieto di targhe alterne, ci sono proteste last minute di albergatori e politici, ma non ci potevano pensare prima?

Intanto il traffico è ancora notevole e ci sono ancora troppi bus e mini bus in giro che incrociandosi rallentano il traffico .

